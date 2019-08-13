台灣人道援助港人 陸委會：依港澳條例妥善處理

2019-08-13 18:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨透過臉書發表聲明，強烈譴責北京與港府跨越道德底線的暴力作為，並提到總統蔡英文與相關部會已經下令，要對香港民眾伸出援手，未來將會用人道救援的方式，給予個案上的協助。對此，陸委會表示，對於香港民眾來台相關權益的保障，政府會依「港澳條例」及其相關辦法規範，妥善處理。

陸委會表示，政府相當關切香港的處境，對於近來暴力衝突不斷，感到非常憂慮。我一貫的立場是支持香港自由民主及人權保障，也已多次呼籲港府要回應香港居民的期待，讓香港早日回復平靜。

陸委會解釋，根據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第16條規定，有16種情況香港人可以來台申請居留，包括直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、或有特殊成就、在台灣有台幣600萬元以上投資等規定。根據第17條規定，申請者得備妥包括居留申請書、香港或澳門永久居留資格證件、保證書文件等，向移民署提出申請。

據了解，目前尚未有港人申請政治庇護，相關單位接獲希望來台長期居留的詢問增加。而根據移民署統計，今年1到6月共有1497名港人申請在台居留、611名港人申請在台定居，均比去年同期的1166人、487人，分別提高28.3％及25.4％。

從時間點來看，今年3月港人申請在台居留的人數僅比去年同期增加9％多，但在3月底爆發反送中事件後，4月申請人數比去年同期增加多達53.76％，雖然5月份的成長幅度略趨平緩，僅24.4％，但6月就又飆漲至55.49％，整體增加趨勢與反送中事件的時間點相符。

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