韓粉把酒鬼包裝成聖賢 董念台：再選下去KMT將「亡黨」

2019-08-13 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，原本喊出假日跑選舉、平日顧市政，但近日卻說「週一至週五晚間也要跑選舉」，甚至還被爆料12日近中午才出門上班。對此，討債名人董念台直言，韓國瑜帶職參選，市政本就難以顧全，嚴重會導致市政荒廢，更斷言韓再繼續選下去，國民黨可能會跟著「亡黨」！

「千年難有一聖賢，百年難出一梟雄！尤其在民主法治的國家，更是不可能會有聖賢或梟雄！」董念台在臉書表示，韓國瑜原本就只想選上高雄市長。卻沒想到，還真讓他搶到了市長寶座，又想角逐總統之位，更沒想到現在「竟然還演成為當今聖賢」。

董念台說，韓國瑜過往的是是非非，一定會一件一件地蹦出來，再加上市長兼總統侯選人，當然市政難以顧全，甚或是市政早已荒廢，全由副市長等人在配合演出！

他也說，雖然要接受選舉的「自然卑鄙」，但他不能接受韓國瑜演的是「聖賢」，但手法卻又如同各黨派般慣用的無恥手段，他預測韓若日後牽涉「自醜、家醜、前科更是醜」，恐怕要提早退選，「否則一定會死的很難看吧」。

董念台更直言，一些「居心不良」韓粉也該負責任，硬是將一個「酒鬼」包裝成「聖賢」，更醜化影響韓國瑜選總統的黨內同志，「可想而知，韓再繼續選下去，很可能就是國民黨跟著『亡黨』」！

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