見光死！對比前朝豪雨應變 「wecare高雄」酸韓7月不要騙鬼神

2019-08-13 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕大雷雨夜襲南台灣，台南市長黃偉哲今清晨6點多宣布台南停班課，而高雄各處也傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜則在今日上午7點才緊急增加行程，於上午8點召開災害應變中心工作會議，並解釋凌晨2點開始就密切注意防災事項，高雄治水有成，退水速度快。對此，「Wecare高雄」粉專拿韓的救災處理狀況對比前朝828豪雨的救災應變情形，怒斥韓國瑜「7月時，不要騙鬼神！更不要騙市民！」

「Wecare高雄」比較今日813與去（2018）年828高雄降豪雨的情形，並整理出市府處理進度的時間圖，由圖可見，茄萣在清晨5點時雨量達67毫米、岡山則在早上6點達到時雨量80毫米，不過，韓直至早上7點34分才通知媒體召開應變會議，早上10點才前往田寮勘災。

根據「Wecare高雄」製圖可知，相較於去年由許立明代理高雄市長，在828前一晚雨勢大時持續觀察，到早上6點鳳山降雨時雨量達79毫米，隨即在早上6點12分宣布全市停班課、6點21分通知媒體應變會議、6點44分決策視察地點、7點30分視察寶業里滯洪池、8點30分召開應變會議、11點與時任行政院長賴清德連線，而在下午3點20分，市長與副市長分頭視察林園、仁武。

「Wecare高雄」質疑，「韓國瑜宣稱半夜2點開始觀測雨量，然後決定不放假，但根據從半夜至今天上午，韓市府官方line、臉書、App皆毫無任何提醒市民的防災訊息」。8月13日氣象局發出高雄地區的豪雨警報，在半夜2點至凌晨6點，「韓市府到底通報了什麼？又決定了什麼？應變了什麼？不要什麼資訊都沒給，只有在說自己很努力」。

「Wecare高雄」提到，對比去年高雄市在8月豪雨被罵到很慘的市府團隊，「相同的凌晨時分」、「相同的雨量」，找出當天的紀錄後發現，去年8月28日凌晨6點12分高市府宣布停班課，這一定是市府相關局處首長回報給代理市長，在凌晨5、6點時參酌氣象資訊及道路淹水通報情資所下的決策，而後在一小時內依據淹水狀況決定視察地點及應變會議舉行時間，並且運用市府所有官方途徑周告市民防災訊息。

「Wecare高雄」認為，豪雨應變，重點還是搶時間、搶速度。回首再看今日，提醒市民的災防通報付之闕如，我們只想告訴韓市長，「7月時，不要騙神鬼！更不要騙市民！」

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