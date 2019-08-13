控訴國小師設群組霸凌兒子 家長泣訴：無法接受

2019-08-13 13:27

〔記者謝君臨／台北報導〕國小教師竟設群組霸凌學生？人本教育基金會今偕同受害家長、時代力量立委洪慈庸召開記者會，指控嘉義縣平林國小一名林姓教師，竟創設「反真（曾）討厭團」臉書通話群組，邀4名學生共同霸凌、孤立班上的曾姓同學；基金會要求籌組校外調查小組，重新檢視事證並訪談學生，並解聘侵害學生人格尊嚴的林師。

基金會中部聯合辦公室主任陳怡文拿出300頁多頁的對話紀錄，指裡面有非常多很離譜的事情，林師建立群組後命名為「反真（曾）討厭團」，在裡面說：「請繼續跟3號同學保持距離，冰凍他就是了」；「3號今天在球場被打，然後一把鼻涕一把眼淚，哭著跑回辦公室求救，哈哈哈」。

陳怡文說，其實林師不僅是霸凌學生，還椰榆同事，說「Q老師跟B生一樣，肚子大，又穿緊身」；此外，林師對於學生如有不滿情緒，就會做出摔椅子、丟計時器等失控行為，還說「如果可以讓老師罵髒話、打人就好了」，甚至還罰學生300下開合跳、跑操場等。

基金會執行長馮喬蘭指出，本案事證明確，須進行不適任教師處理，但學校卻說不知道怎麼組調查小組，後來組了，卻重來沒有看過我們所提供的事證，我們懷疑學校的調查功能，學校並未進行教評會，只有考績會，將林師考績打乙等、一支小過，帶過這件事，但這種分化、讓小孩心生恐懼的事情是非常嚴重的。

「身為母親你這樣欺負我的孩子，我無法接受」；受害家長泣訴，許多小孩不是真心討厭她的兒子，老師以群組霸凌，源於寫功課一事，老師出了AB版功課，B版有寫就加分，但老師說得不明確，兒子認為只要完成A版就好，結果結業式當天被老師把作業補齊，她到場了解引起老師不滿，事後就設群組霸凌兒子。

家長說，兒子是很活潑、喜歡打籃球的孩子，卻被孤立；在學校園遊會中，班上賺了一些錢，老師要帶同學去看電影，卻不讓兒子知道，兒子得知後回家哭訴，「為什麼不讓我去看電影、為何要剝奪我跟同學之間的友情」，當天晚上哭得很慘；所幸現在狀況良好，但只要提到老師，還是無法接受對他所造成的傷害。

中山大學教育所副教授陳利銘表示，教師霸凌比較明確的定義有四，包括濫用權力、重複發生、虐待行為、造成傷害的結果，本案似乎符合要件；校方最常講是學方先犯錯，老師必須管教，但這不是藉口，不應用虐待或霸凌的方式，情緒虐待是看不到的，應建立不打小孩的校園文化。

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