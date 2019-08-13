有意競逐時力黨主席？ 洪慈庸：現階段全力慰留邱顯智

2019-08-13 11:31

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量黨主席邱顯智昨宣布，因林昶佐退黨及高潞•以用除名事件，負起政治責任，辭去黨主席一職；時力預計下午召開決策委員會，討論黨主席人選等相關事宜；被問到是否有意競逐黨主席，時力立委洪慈庸上午表示，昨天有6位決策委員共同發聲明籲顯智留任，希望形成共識，先把目標放在這裡。

洪慈庸表示，昨天她說，其實不太能夠理解顯智所提出來的兩個理由，所以在第一時間也希望顯智繼續留任黨主席這個位置，昨天也跟顯智通過訊息，希望顯智能留任，今天下午的決策委員會，她也會提出來慰留顯智。

洪慈庸說，顯智其實承受非常大的壓力，在黨內路線之爭的這一個分歧點上，短時間他也想不出其他方法，在找不到一個好的解決方法的情況下，他只能做出這樣的決定，但是，其實顯智還是能夠繼續用他之前跟其他友黨的一個對話方式繼續去進行，也不必要在這個時間點，就放棄了先前的一些作為。

洪慈庸指出，她也跟顯智講說，希望能再考慮、再想一想，不要在那麼短的時間裡就做出這樣的一個決定。在這個時間點，時力面臨比較多的困難，我們也希望顯智能夠跟著大家一起努力，她也可以理解，顯智所遇到的困難，但還是希望顯智能夠盡他最大的努力。

洪慈庸說，我們必須要確認，整個時力的路線，到底在2020大選中，我們到底追求的最終目標是什麼？對她來說，其實非常清楚，目標就是以整個國家利益為優先，再來考量政黨利益，最後才是個人利益，這是她一貫的態度，她不希望任何親中勢力復辟，她也會繼續用這樣的態度跟黨內做溝通，盼達成共識。

洪慈庸表示，要團結所有的力量來對抗中共政權，她認為這個是大家都不會有疑慮的，只是現在做法上到底要怎麼做，希望跟黨內同志有一定的共識跟信任，這樣子黨才有辦法繼續往下走。

對於黨主席人選，洪慈庸說，現在的方向會希望說來慰留顯智，希望他能夠至少把選戰完成，這是一個階段性目標；黨內昨晚有6位決策委員提出共同聲明，希望能夠留任顯智，今天會把整個重點先放在這，來做討論，這樣的共識應該大家應該不會有太大的差異，現在先把目標放在這裡。

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