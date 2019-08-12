反送中》卓榮泰：香港流血衝突印證強制統一註定失敗

2019-08-12 23:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對香港反送中運動近日衝突加劇，民進黨主席卓榮泰今於臉書發文表示，香港的流血衝突再次印證文化差異的強制統一註定失敗，無論是美其名為主權回歸、政權移交、九二共識、一國兩制或是武力解放，都會是歷史悲劇。

卓榮泰說，70多年前的228事件就是少數低文明族群強制高壓統治絕大多數高文明族群所引發的文化差異與衝突，造成纏繞台灣官民之間多年來的隔閡，數代台灣人付出相當大的歷史代價，至今尚難完全癒合。

卓榮泰表示，韓國光州事件也是一場軍事武裝力量壓制人民民主運動活生生的例子，統治者縱然取得一時優勢，終究還是歷史的失敗者。

卓榮泰指出，香港，在97以前，有她源自英國的法制基礎、國際金融體系和社會制度，儘管是殖民時代的產物，但基本上維持一個身為「自由人」應有的條件；然而經過22年所謂「一國兩制」的實驗，卻徹底摧毀香港人民的生活方式，喪失了自尊和對中國北京政權的信心；香港社會被一股來自中國的力量往下拉扯，變得生活品質低落、功利主義盛行、社會信任崩解、行政治理失能、北京勢力卻日益坐大，主導各種政經權力，處處與人民產生緊張的對立。在這麼緊繃的氣氛中，白衣人、黑衣人，孰警孰民？是正是邪？已高度混亂的現在，衝突一觸即發，現在就看北京和港府如何善後？

卓榮泰說，台灣和國際社會此時一定要大聲疾呼，「維持香港和平穩定，解放軍絕對不能介入」，我們除了聲援香港人民爭民主、爭人權的權利之外，更希望這場衝突能有效化解，而這完全在於北京的一念之間，對人民好一點，給人民多一點，統治者自制一點，稍微站上進步時代的潮流有這麼難嗎？是這麼可恥嗎？

卓榮泰說，要改變文化大革命、武解西藏、六四天安門以來的歷史印象，現在正是一個機會。習主席，請千萬不要再製造另一場歷史的錯誤，您正在決定日後的歷史評價與定位！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法