黨員、黨主席狀況不斷 他嘆：時代力量註定瓦解

2019-08-12 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨近日發生林昶佐退黨、高潞以用等事件，邱顯智今（12）日辭去黨主席職務，以示負責。加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，時力的模糊策略贏不了柯陣營，內部交易成本又高於市場交易成本，註定要瓦解，嘆道「可憐時力未老頭先白，比任何時刻更顯搖搖欲墜」。

沈榮欽發臉書表示，柯文哲其實對藍綠基本盤十分焦慮，只要選情緊繃，藍綠各自歸隊，他的支持度就會下跌。可惜柯的能力超越不了市政，對國政與國際事務的膚淺理解，使他無法在政策上提出第3條路，因此採取模糊與跳躍立場，挑撥對藍綠的不滿，便可以不提具體政策卻獲選票。

沈榮欽指出，時代力量也打模糊仗，擔心選票與柯文哲高度重疊，不敢表態；擔心選民結構光譜，在議題上扭捏曖昧。但問題是，單一選區兩票制本來就對大黨有利，缺乏明確形象的小黨，遇到更會操弄模糊策略的第3黨時，立刻無立錐之地。

沈榮欽認為，這種搖擺策略的問題根源，不在策略本身，而是時代力量缺乏組織力量；即使柯文哲「雍正式」的領導與現代組織領導格格不入，但比起時力四分五裂的立委各行其是，還是高明許多。只有內部堅實的組織才能在市場上競爭，當內部交易成本高於市場交易成本時，就註定時代力量的瓦解。

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