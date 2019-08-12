反送中》抗爭延燒 軍方智庫：解放軍干預將招西方制裁

2019-08-12 17:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港「反送中」運動餘波未平，中國解放軍雖未出動赴港，卻數度透過輿論放話，企圖瓦解「反送中」士氣。對此，我國國防部智庫「國防安全研究院」近日發佈週報，研判解放軍對「反送中」運動的影響與未來發展。該報告指出，由於香港為西方資本主義在東方的濃縮與代表，如解放軍對香港動武，勢必引發西方社會強烈撻罰，並可能遭到貿易制裁等措施。

國防院國防戰略與政策研究所長陳亮志近期國防院週報中，發表「解放軍對香港採取武力行動之發言：意涵與發展」報告。這份報告指出，中國國防部在發布新版「國防白皮書」記者會中，針對香港民眾「襲擊中聯辦」事件發表「可能動用解放軍」言論，對示威活動充滿警告、恫嚇之意。細究中國對此事態度，則訴諸軟硬兼施的兩面策略，最終仍回到警告立場。

另一方面，該報告指出，中國發表對香港「可能動用解放軍」言論，其中一個重要意義為向美國傳達中國基本立場，就是北京反對華盛頓介入、干預「任何有關中國領土與主權問題的處理」。

此報告認為，由於香港為西方資本主義在東方的濃縮與代表，如中國對港動武，勢必引來美國等西方社會國家強烈撻伐，並可能祭出貿易制裁等措施，因此，中國動武前對西方制裁評估，可能影響其出兵與否的最終選擇。

不過，該報告也指出，中國國務院港澳辦公室日前提出「三個底線」，也就是「不允許危害國家安全與主權、挑戰中央權力和『香港基本法』、對內地實施滲透與破壞」，假如示威抗議衝破香港政府統治，將危及北京在港實施的「一國兩制」及統治權威，「動用軍隊」可能為北京對香港政府加大政治支持、要求香港採取強硬立場恢復社會秩序的選項。

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