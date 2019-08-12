黃國昌成「地下主席」壓垮邱顯智？ 洪慈庸：不認為

2019-08-12 16:51

〔記者謝君臨、呂依萱／台北報導〕邱顯智今宣布辭去時代力量黨主席一職；時力立委洪慈庸表示，第一時間聽到消息有點驚訝，希望「顯智」可以再思考一下；她認為，邱顯智講的兩個理由，看起來好像都不是理由，可能有一些壓力；對於媒體提問黃國昌是否為「地下主席」，成為壓垮邱顯智的最後一根稻草，洪則說，每個委員都是獨立個體，她不這麼認為。

「顯智」辭退 洪：這時間點無法接受

洪慈庸說，因為事前「顯智」都沒有跟其他人提過，所以在今天中午知道這個消息的時候，其實他有點驚訝，希望「顯智」可以再思考一下，畢竟有一些對話已經開啟，也正在努力當中，所以她個人是希望「顯智」能夠繼續留下來，把2020年的選戰打完，對於「顯智」辭退，她比較不願意去接受。

洪慈庸認為，今天這個時間點，林昶佐委員也才退黨不久，「顯智」很顯然面臨一些困難；她認為，「顯智」講出來的兩個理由，其實看起來好像都不是理由，但是這個理由下面，可能是有一些壓力，所以她會進一步跟「顯智」了解，到底承受什麼樣的壓力，導致「顯智」今天突然辭職，希望有任何壓力能向大家說明，找解決辦法。

是否參選黨主席 洪︰目前還沒思考

對於是否參選黨主席，洪慈庸指出，目前還沒思考；至於時力下一步要怎麼走，洪則認為，都是以國家好為最大前提，在台灣利益優先的情況下，進行下一步思考；這些問題在明天的決策會議裡，可能就會提出討論，因此她還是呼籲黨內的同志，要以國家利益為優先，來思考接下來面臨到的問題。

針對邱顯智表態願戰艱困選區，對於選區的考量，洪慈庸說，站在時代力量的立場上，主要就是以國民黨一些比較不適任委員的選區，來做優先考量，這部分我們也會充分尊重邱顯智的想法，畢竟他如果有意願要投入艱困選區，最重要的是他本人的意願，所以不論他選擇哪一個選區，我們都會全力支持。

洪慈庸指出，時代力量跟民進黨過去這段時間的合作狀況，並沒有那麼充分，也沒有那麼順利，邱顯智在前些日子終於開啟了一些對話，接下來的重點，在於接任的人怎麼樣再把對話重新啟動，不因為「顯智」辭去職務而中斷。

媒體提問，是否認為黃國昌是「地下主席」，成為壓垮邱顯智的最後一根稻草？洪慈庸說，外界對於國昌有一些認知，當然她不這麼認為，因為在時力裡面，每個人都是獨立的個體，應該不太會有這樣的狀況，倒是內部有很多不一樣的聲音，可能才是造成邱顯智壓力的一大主因。

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