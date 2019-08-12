中市議會審查台灣燈會預算墊付案 藍綠議員同聲譴責她

2019-08-12 18:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會交通地政委員會今日審查2020台灣燈會預算墊付案，藍綠議員同聲譴責市府觀旅局長林筱淇未提出預算細項，只憑概算表就想通過3.5億元預算。民進黨議員也抨擊市府不提追加減預算案，卻以墊付案「偷渡」，要求退回。最後在主計處長蔣建中出面說明，林筱淇當場道歉，同時提供預算細項後，墊付案照案通過，民進黨議員則反對預算，並保留大會發言權。

觀旅局提出2020台灣燈會預算墊付案3億5020萬元，中央補助1800萬元，市府配合款3億3220萬元。由於此案日前已在大會吵翻天，為了讓預算順利闖關，在委員會開會前，國民黨團先邀市府相關官員開會，進行沙盤推演。

交通地政委員會一開始，國民黨議員劉士州、陳政顯先譴責林筱淇沒有在日前一讀時提出預算細項，才引發爭議，今天也只有概算表，議員如何審查預算？劉士州也要求林筱淇必須為此道歉。

民進黨議員陳淑華指出，市府1月就知道要接辦台灣燈會，5月才要求各局處提出具體計畫，中間蹉跎4個月，現在還為了規避議會預算實質審查，不提追加預算案，而提墊付案，「想以1800萬偷渡3億5000萬」，心態可議，也凸顯市府能力不足，她要求退回墊付案，請市府改提追加預算案。

民進黨議員何文海、謝明源也說，台灣燈會預算沒有細項，概算表內容含糊籠統，他們也支持退回。

對於追加預算案與墊付案，蔣建中解釋，追加預算與墊付案都必須經過議會審查通過，審查程序都一樣，但提追加減預算案需要1個月作業時間，時效來不及，所以市府才會提出墊付案。

林筱淇也當場道歉，並補上預算細項。她也表示，今年上半年重心放在花博，同時籌備台灣燈會，市長盧秀燕親自主持4次籌備會議，其他大大小小會議超過200次，市府絕無怠忽職守。

經過討論後，召集人張玉嬿做成決議，台灣燈會預算墊付案照案通過，對於市府不尊重議會的作法，應向委員會及大會道歉。另外，陳淑華、何文海、謝明源堅持反對預算，並保留大會發言權。

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