林飛帆是否出戰沈智慧？ 中市黨部主委：林有輔選大任

2019-08-12 15:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市8個立委選區中，泛綠陣營僅剩第5選區（北屯區、北區）人選尚未定案，民進黨台中市黨部何明杰今日表示，綠營已組成「抗中保台」大聯盟，黨中央會持續擴大徵詢的對象。至於副秘書長林飛帆是否參選，何明杰說，這是黨中央的職權，林飛帆非常優秀，但他現在的職務負有輔選大任。

何明杰表示，民進黨在台中市提名5席立委參選人，並在第3選區與時代力量立委洪慈庸合作，第2選區與台灣基進發言人陳柏惟合作，在守護主權的大前提下，任何政黨、派系都應放下自身的本位立場與利益，做對台灣最有利的布局，保護台灣、擴大防線。

至於第5選區的人選，何明杰說，黨中央持續擴大徵詢對象，有意願者並不在少數。

針對林飛帆是否也是考量的人選，何明杰指出，這部分應該中央比較清楚狀況，但在擴大抗中保台的理念下，只要是適合人選，被討論都是適當的，林飛帆是非常優秀的人才，如果能參選，當然會有很大的助益，不過，他目前擔任的職務是輔選重要的工作，相信中央黨部在8月底之前會推出最適當的人選。

目前民進黨內包括前市議員劉國隆已表態爭取黨中央提名，市議員曾朝榮的外甥、交大生醫工程系助理教授莊競程也有意參選。國民黨則由現任立委沈智慧爭取連任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法