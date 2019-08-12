挑戰江啟臣 他籲蘇嘉全、林佳龍選立委

2019-08-12 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕台灣基進陳柏惟將參選台中市立委挑戰顏寬恒，還有人建議林飛帆來台中選立委對戰「阿姨」沈智慧，民進黨建黨黨員、新文化協會執行長陳彥斌則在臉書PO文「蘇嘉全、林佳龍請出馬」！呼籲立法院長蘇嘉全或交通部長林佳龍參選立委，挑戰國民黨立委江啟臣。

陳彥斌表示，報載民進黨中央被強烈建議，徵召林飛帆到台中參選北區、北屯區立委，挑戰國民黨的沈智慧；加上已確定的台灣基進陳柏惟獲民進黨禮遇，將力戰顏寬恒（沙鹿、大肚、烏日、龍井），使得台中選情一下子熱烈起來。

他說，國民黨洪秀柱也要親征最綠版塊的台南，很多人不禁討論民進黨的選將為何不能出征？特別是在藍營氣勢高漲，中國強權步步進逼的此時，綠營的選將只能坐享其成，當不分區立委或部會首長嗎？

陳彥斌指出，如果林飛帆徵召可以被討論，甚至水到渠成。他建議蘇嘉全院長要投入設籍的豐原區立委選舉，力戰國民黨的戰將江啟臣。如果蘇院長被提名與小英搭配副總統，則建議改由林佳龍出征，如能扳倒江啟臣，台中有可望八個選區，包括現任的蔡其昌、黃國書、何欣純、張廖萬堅、洪慈庸，在棒棒強棒，共伴效應下揮出全壘打！

陳彥斌說，「一定有很多人認為我在做白日夢，是的，我在做夢！」因為一個政黨如果沒有夢，不能感動選民，這個黨就不配被期待！1992年民進黨前主席黃信介都可以御駕親征毫無勝選希望的花蓮選區立委，結果因國民黨作票而獲勝，蘇嘉全、林佳龍為何不能出馬參選？

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