「舔共茶」風波不斷！一張圖看懂50嵐與中國關係

2019-08-11 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕近期爆出多家本土手搖業者赴中舔共，50嵐也受到民眾關注，該店家聲稱在台灣採分區授權管理，但各區代理商創立的自有品牌「KOI Thé」和「一點點」卻遭質疑親中。有網友整理圖表解釋50嵐代理商與爭議品牌間的關係，認為中國「一點點」並未和台灣50嵐資源共用，但要注意的是「KOI Thé」，「原物料與人員、器材與台灣分區是共用的，還在吃裡爬外挺中共。」

網友製圖指出，50嵐創辦人馬紹維堅守台南區，在這波手搖飲風波中發表聲明切割，在台灣的4家區域代理，分別由二妹2002年創立雅嵐公司負責中彰投雲嘉地區，四妹2005年設立春嵐公司管理桃竹苗地區，兩家在2016年合併為50嵐中區代理；馬的大學同學2003年起經營北北基市場，馬的當兵同袍2000年進軍高屏、台東。

圖中顯示，二妹馬雅芬2006年另創的飲料品牌「KOI Thé」曾表態稱「中國寶島台灣」，且原物料、人員、器材與台灣分部是共用的。製圖網友對此補充說明，中國50嵐確實曾被盜版，但現被馬雅芬高價買回，並於2012年更改商標名，由上海伍拾嵐餐飲管理有限公司負責。

圖裡標註，50嵐北部代理商2010年也自創手搖引飲品牌「一點點」，進軍中國市場，也表態「中國台灣」，但其原物料與台灣代理商無關。

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