稱民進黨是掠食性動物 韓國瑜：欺負草食性的國民黨

2019-08-11 21:33

〔記者張協昇／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜11日在南投縣議會與地方人士座談時，形容民進黨有如非洲草原掠食性動物，國民黨則是草食性動物，在台灣政壇，國民黨被民進黨怎麼打壓、欺負都無力還手，但民進黨執政卻讓人民看不見希望與未來，為了台灣的子子孫孫，他希望南投菁英份子一定要團結起來共同翻轉台灣，南投鄉親在2020年大選，一定要讓無德、無能的民進黨下台，並在立委選舉把票投給國民黨立委馬文君、許淑華，台灣才有光明的未來。

砲轟民進黨執政不力，表示人民給民進黨3年半完全執政，卻拿不出好成績，許多民眾苦不堪言，並強調兩岸應和平交流往來，人進得來、貨出得去，台灣才能發大財。

韓國瑜指出，台灣東西賣出去要加稅逾10%，但台灣主要競爭對手韓國，因與英國等國家簽定自由貿易協定，今年11月生效後，70%貨物關稅優惠，台灣只有不到10%貨物有優惠，我們的東西賣出去比別人家的貴，如今陸客自由行又放掉，人進不來、貨不出去，如何發展經濟?

韓國瑜昨到南投縣進行寺廟參訪之旅，除到縣內五鄉鎮市7大宮廟上香參拜，中午也在縣議會與南投縣長林明溱、議長何勝豐及地方人士座談；林明溱全程陪同，並表示，有人說他支持郭台銘，其實他對任何政治人物來南投都以禮相待，上次郭台銘來他好好招待，這次韓國瑜正式被黨提名參選總統，他更要盡力輔選。

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