3Q！連連電爆韓國瑜 網讚「新戰神」： 連黃國昌都不敵

2019-08-11 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕將挑戰台中第二選區區域立委的基進黨發言人陳柏惟，在政論節目上發表對台灣現狀的種種剖析，引起大批網友的共鳴，被網友盛讚為「 新世代戰神」。臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今（11日）發文分享他上節目的精華剪輯，網友紛紛留言「句句實在，爽快！」、「口條很好，思緒清晰，戰力十足」、「論述鏗鏘有力」、「這個新戰神的台語好6（溜；流利）」，甚至有網友表示，「真讓3Q選上，黃國昌也不是他的對手啦」，也有網友表示：「不要再造神了，他就是真心愛台灣的台灣人如此而已。」

陳柏惟在「新台灣加油」節目上將韓國瑜的執政成績評為0分，遭其他來賓質疑標準過於嚴苛。對此，他淡淡反回「這沒負分的，不然我一定打負分的」，並一一指出韓國瑜選前的承諾頻頻跳票，包含愛情摩天輪、賽馬場、旗津賭場、寶可夢投資高雄、任達華擔任高雄代言人等，甚至選前承諾過不會「落跑」，結果當上市長才半年，就要去選總統。

陳柏惟指出，選前喊著「政治0分、拚經濟」，結果所作的都是「政治企圖」，例如九二共識、兩岸工作小組。陳柏惟直言，如果買票、抹黑、唬爛、欺騙、說謊會贏，如果候選人照著這些招數當選，選民有贏了嗎？最後他直言，「是理念贏了？還是這些招數贏了？」

最後，陳柏惟表示，守護台灣是所有台灣人的責任，並非只是獨派在打拚的事，「如果你認為台灣是一個國家，那我們一起來保護這個國家，如果你認為台灣不是一個國家，那我們就來打造這個國家。」他指出，迫在眉睫的問題就是，中國不斷試圖要侵略台灣，他直問，難道我們要放任中國隨便亂搞台灣嗎？

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