蔡英文足球處女秀 射門得分

2019-08-11 17:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天至新北市立板橋高中體育館與板橋足球發展協會的國小球員們互動，常出國比賽的足球小將不但教總統怎麼踢球，還傳球助攻，技巧性「放水」讓蔡英文射門得分。

蔡英文席地而坐和足球小將對談，有小朋友問：「總統最喜歡哪一位足球員？」蔡英文回答：「梅西，也是你喜歡的嗎？」還有人問：「總統喜不喜歡踢足球？」蔡英文說，她喜歡收看體育活動，其中包括足球，但是從沒踢過足球。

蔡英文並指定一位女學員發問，小女生問：「當總統會不會很累？」蔡英文反問，「你踢足球會不會很累啊？」小女生回答：「還好。」蔡英文笑說：「那我也還好。」引起現場哄堂大笑。

立法委員張宏陸表示，板橋足球社的前身是板橋國小足球後援會，是由一群家長發起，當時會長是協會現任理事長鄭建堂的太太簡美藻，一路走來，家長靠自己的力量做出成績，讓對足球有興趣的孩子不止是玩玩而已，還接受專業訓練，出國比賽替台灣拚外交。

板橋足球發展協會會長簡美藻表示，創會過程充滿阻礙，初期缺乏設備、資源，連想在學校旁的體育場踢球，向相關單位提出申請，也吃了閉門羹，還好一路走來堅持，獲得張宏陸等民意代表協助，才逐漸穩定茁壯。

簡美藻指出，足球課程平均每週上課三次，共六至七小時，寒、暑假自辦四至七天移地訓練課程，足跡遍佈淡水、花蓮、宜蘭、台中、高雄、泰國等地，每年會帶學生去斯里蘭卡跟當地小朋友進行交流，今年還前往日本比賽，獲當地報紙採訪報導，讓孩子體會服務學習的重要性。

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