手搖飲料店陷政治表態風暴 學者提醒不要落入中國的陷阱

2019-08-10 22:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣手搖飲料店陷政治表態風暴，台灣智庫諮詢委員董立文表示，在中國經商，「人在屋簷下，不得不低頭」；他認為台灣人應寬容對待、也應體諒，才不會落入中國的陷阱。而這也凸顯在中國經商要犧牲認同、尊嚴與自由，回來台灣就有尊嚴與自由。

曾被認為是「台灣之光」的麵包師傅吳寶春，去年底赴上海設點，開幕前遭中國網友質疑吳有「台獨」色彩，吳隨後發布聲明「支持九二共識、兩岸一家親」；蔡總統去年8月出訪過境美國洛杉磯，順道拜訪85度C，引起中國網友憤怒，85度C聲明支持「九二共識」，並稱蔡英文為「台灣當局領導人」。

前漳州台商協會榮譽會長李榮福去年出席海基會舉辦春節聯誼活動，表達支持蔡總統政策，隨即遭中國網友攻擊，迫使他兩度在台灣報紙刊登廣告反台獨，支持「九二共識」。而奇美創辦人許文龍、宏達電董事長王雪紅、海霸王集團都曾被迫站上第一線，表態挺中。

董立文說，從2005年中國通過「反分裂國家法」開始，北京就開始壓迫、霸凌台商，要求做認同表態。不過，他並不贊成台灣有些人去追究台商在中國的表態，因為他們是身不由己，相信絕大數的人是被迫自認中國人與支持一中、「一國兩制」，他們回到台灣後不會有這樣想。

東華大學教授施正鋒認為，在中國做生意，必須委曲求全，台商要政治表態，這是必須承擔的風險。如果是在自由世界，台商要支持誰都可以，但中國是敵對國家，踏到對方地盤，表態也應該要中性，至少不該出賣台灣。

施正鋒表示，台商在中國被逼得說假話， 或許是不得已，「某種程度也很可憐」，但如是台灣人在自己的土地上，還支持一國兩制、為中國和平統一發聲，「這恐怕更奇怪」，尤其「中國代理人」協助北京在台「紅色滲透」，操縱輿論與風向，遭網友與外媒起底，台灣民眾才更應出面抵制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法