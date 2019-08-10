藍營前立委驚爆：如果我是韓國瑜就會退讓郭董選...

2019-08-10 23:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕郭、柯、王是否結盟參選，已讓國民黨內部陷入集體的焦慮！國民黨前高市立委羅世雄，今天在臉書PO文「如果我是韓國瑜，我就會自動退位讓郭台銘選」，引出韓粉護駕反批，但也有郭粉大讚「講的好！」羅則留言澄清，可能有人誤會了！

羅世雄發文提到「大家都太小看市長要參選的初衷，要不是因為綠色執政腐敗保證，要不是因為世上苦人多，要不是大家主動的推舉，市長本來只想努力做好市長的工作，幫整個高雄經濟復甦。」

可惜的是，這半年來，前朝政府所有臭不可聞的事證，害怕被一一挖出來，於是出現了一些非常不理性的問政質詢，為了脫罪，寧願高雄腐爛，百姓痛苦，也不要讓大家過好日子。

他說，為了整體的團結合作而不是分裂各自為政，為了達到真的救國救民的任務，幾位先進如果能夠在團結的合作提議之下…市長願意讓出來給他們選，也是不錯的選項之一。

不少韓粉看到標題，以為羅世雄要韓國瑜退讓，給郭選總統，怒批，「當然不能讓。庶民就是要韓國瑜…前進總統府。」、還有人說「不要帶風向，叫初選第一名退，讓給第二名，還有天理嗎？」

但也有郭粉認為羅是支持郭選總統而大讚，「我跟執行長的想法一模一樣！！郭董才是最佳的人選！」、「唯一支持郭台銘選總統」

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