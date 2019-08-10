中國限縮自由行 3離島首長將赴北京拜會國台辦

2019-08-10 22:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，日前中國公告暫停47個城市人民赴台自由行政策，將對金門觀光造成嚴重衝擊，預估金門從8月到明年1月，觀光產值將因此損失超過新台幣25億元；縣長楊鎮浯將與同為離島的兄弟縣連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉，明天前往中國北京，預計12日拜訪國台辦，爭取中國的對台相關旅遊政策，對3座離島有所區隔對待。

巧合的是，楊鎮浯出發前夕，交通部長林佳龍前往金門大橋見證主橋工程最後1支基樁的澆灌作業完成時，也主動重申政策利多，包括推動秋冬遊的離島加碼，還有建議「離島旅行」列入全國成人禮體驗項目，強調政府將透過政策補貼，盼能補貼金門因中國觀光客來台遭限縮後的損失。

縣府觀光處指出，中國的文化和旅遊部日前公告自8月1日起暫停47個城市人民赴台灣自由行，引發金門鄉親高度關切，在地業者憂心此舉將衝擊金門整體觀光及相關產業。

縣府指出，今年以來，中國觀光客約佔小三通人數45％，其中中國客自由行又佔70％，如果暫停到金門自由行，預估金門從8月到明年1月，金門觀光產值將損失超過新台幣25億；萬一真如外界傳言團客來台政策也同時暫停，金門受影響的中國觀光客約40餘萬人次，預估到明年1月的總消費額，金門的觀光產值將因此蒸發35億元以上。

觀光處指出，在中國公布的47個城市外，還有福建省、浙江省、江西省與廣東省等14個城市可來金門、馬祖與澎湖自由行；福建省外赴廈門、泉州，延伸遊金門之1次性的「大通證政策」（俗稱2日遊）及3人成團入境金門並可延伸澎湖旅遊等相關旅遊政策，縣府也會在此行由縣長一併提請中國國台辦考量維持離島續行。

觀光處表示，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理。而當前中客之於金門整體觀光產業經濟，已具有不可忽視的影響力，尤其小三通純金門自由行已為常態，中方此次政策宣布，攸關金門觀光與相關產業發展至深且巨。

縣府表示，中國此次如能釋出善意，將有利後續福建沿海地區與金門、馬祖大、小四通的推動作業。縣長此行除爭取自由行等旅遊政策區隔對待外，也希望併案爭取開放更多小三通相關政策。

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