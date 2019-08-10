北上挑戰顏寬恒！陳柏惟高雄惜別晚會大咖雲集 2千民眾到場相挺

2019-08-10 21:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被封為「打韓悍將」、基進黨發言人陳柏惟，宣布投入台中第二選區立委選舉，將對上實力雄厚的立委顏寬恒，從高雄「起家」的陳柏惟，今晚在高雄舉辦惜別晚會，他說，離開家鄉「說沒有不捨是騙人的」，但他相信只要是為了台灣這片土地好，鄉親一定會支持他的決定。

惜別晚會上超過2000位民眾到場相挺，高雄重量級民代也雲集，包括行政院副院長陳其邁、台灣基進黨主席陳奕齊、民進黨立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤、林靜儀、許智傑、賴瑞隆、趙天麟、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委洪慈庸、前高雄文化局長尹立、藝人楊大正與焦糖陳嘉行，以及議員呱吉、陳世凱、高閔琳、林智鴻、黃捷等人都到場共襄盛舉，場面浩大媲美「總統級」造勢晚會。

陳柏惟表示，這場活動是「給高雄的一封情書」，最大意義就是要向高雄的支持者給予最深的答謝，感謝他們一路支持他至今，不論身處何處，他都以身為高雄人、台灣魂為榮。他說，高雄是他成長、求學、工作再到投入政治的起家厝，離開家鄉「說沒有不捨是騙人的」，但他相信只要是為了台灣這片土地好，鄉親一定會支持他的決定。

陳柏惟強調，「護台防中」是2020大選所有台灣人民最重大的任務，因此台灣基進和民進黨合作投入立委選戰，攜手朝「台上中下」的目標挺進，要用一張「台灣牌」，換下一張「中國牌」。

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