手搖飲料店被政治表態 陸委會批文革式獵巫

2019-08-10 20:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港5日舉行反送中罷工後，「一芳水果茶」的微博聲明支持「一國兩制」，引發爭議，繼一芳水果茶後，台灣手搖飲料店也陷入政治表態風暴。不僅中國網友揚言抵制支持「台獨」、「港獨」業者，台灣網友也找出多家手搖飲業者，曾刊文支持「一中」、「九二共識」、「一國兩制」。對此，陸委會呼籲中國大陸不應以政治立場粗暴干預市場正常運作。

陸委會表示，對於台灣手搖飲料店遭文革式獵巫，被迫政治表態，重要根源在於北京當局挾其市場力量的銳實力，以政治因素脅迫及介入企業運作，且越來越劇烈，這是對市場自由、公平競爭的嚴重扭曲，勢將引發國際社會密切關注及戒慎恐懼，對中國大陸投資市場將蒙上陰影。

陸委會呼籲中國大陸不應以政治立場粗暴干預市場正常運作，不但製造分化台灣社會，帶來人民恐懼的惡鬥手法，更影響企業投資合法經營。面臨經營投資環境惡化，陸方主管機關應出面負責，停止此種不當的政治表態，形成「害人害己」高風險營商環境，傷害兩岸關係的作法。

一芳水果茶日前在微博表示支持一國兩制、反香港罷工，台灣消費者揚言抵制，也有加盟業者決定撤下招牌。中國網友前天發現，CoCo都可香港門市店收據印「香港人加油」，揚言抵制，CoCo都可微博聲明，堅決服從與支持國家法規政策，香港是中國不可分割的一部分，沒有任何模糊空間。

中國部落客「新聞調查君」也在微博舉報CoCo都可、貢茶、鮮芋仙、珍煮丹等飲料店，批評「賺中國的錢，還想分裂中國，支援台獨港獨」，要求中國網民抵制。

台灣的臉書粉絲專頁「台灣也有一個騰訊」彙整了12家飲料店，聲稱店家曾在官網、微博、微信，發文支持「一中」，包括50嵐、大苑子、老虎堂、鹿角巷、迷客夏、85度C以及日出茶太、珍煮丹等。

台灣網友也在PTT點名，大苑子稱是源自「中國台灣」，迷客夏稱「中國台灣台南佳里」，鹿角巷稱「中國台灣」。台灣貢茶微博聲明：「堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分」。不過，包括珍煮丹、50嵐、迷客夏等多家今天已緊急發表聲明自清。

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