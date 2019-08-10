中國導演超有Guts！批中共「可恥」被舉報 PO文嗆爆五毛

2019-08-10 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前宣布「暫停中國影片和人員參加2019年第56屆臺北金馬影展」，讓中國獨立紀錄片導演張贊波看不下去，氣得在臉書大罵「可恥的電影局」，隨後他的臉書立刻被中國網友翻牆灌爆，甚至被舉報。不過張贊波絲毫不懼，今（10）日又在臉書PO文嗆聲表示，這批罵他的人從來沒人敢接受他發出的見面邀請。

第56屆金馬獎將於11月23日舉行，不過中國當局7日卻宣布「暫停中國影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展」。政令一出，張贊波當日立刻在臉書狠嗆「可恥的電影局，狗急跳墻的節奏」！他還表示「遺憾今年沒有新片出來，要不我一定報名金馬。歷史定會記住你們所做的一切」！不過，張贊波貼文一出，立刻遭到中國網友翻牆攻擊，甚至遭人舉報為台灣間諜。

對此，張贊波不屑的說，「那些翻墻來FB上罵我的小粉紅們辛苦了。這不是我第一次被你們如此規模地圍攻謾罵，應該也不是最後一次」。他霸氣表示，之所以不禁止這些翻牆網友沒邏輯、扣帽子的不實毀謗，是因為動輒祭出「禁」字大旗、試圖堵住他人的嘴消音不同意見，「那不恰恰是被我『怒斥』、而被你們維護的『電影局』以及其背後的公權力的愛好和習慣嗎」？

張贊波說，他崇尚自由言論，認為一個正常而文明的的社會可以包容不同而多元的聲音和觀念，彼此之間可以對話和交流。然而，他曾邀請這些網路上對他破口大罵的陌生人，面對面喝咖啡地講事實、說道理，但遺憾的是，「我以前對那些罵我的人發出過真誠的邀請，從來就沒有人接受過」。

張贊波也點名這次在中國「國家網信辦網站」上舉報他為台灣間諜的「粉紅先生」。「我好想見你。如果可以，請私信我並進一步商討具體見面交流事宜，萬分感謝」。

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