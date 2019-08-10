柯P也想找女主播當發言人？ 當事人親自回應這樣說…

2019-08-10 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲組黨後聲勢直線下滑，臉書也遭到大批粉絲退讚，先前傳出柯文哲團隊有意延攬《三立新聞網》94要客訴節目主持人楊琇晶加入團隊，對此楊琇晶回應，「今年三月起已辦理留職停薪，主持工作也改為兼職，全力準備博士候選人資格考試。期間確有諸多邀約，皆抱持與人為善態度，但目前仍以學業為第一優先」。

據《三立新聞網》報導，楊琇晶這兩個月來都在準備考博士資格的英文考試，而代班主持的資深媒體人邱聖雯其實早在5月6日就開始代班。台北市政府副發言人柯昱安對此表示，目前發言人一職尚未定案，仍由現任觀傳局長劉奕霆代理，但楊琇晶確實有報名先前的市府幕僚海選計畫。

另外，綜合媒體報導，劉奕霆在柯文哲當選台北市長連任之後，被柯文哲拔擢擔任觀光傳播局長，且同時兼任市府發言人。柯文哲近日選總統、組黨話題不斷，日前又在節目上左批韓國瑜、右打蔡英文；加上觀傳局從年初至今從連辦跨年、台北燈節與近期的大稻埕煙火節等活動，讓劉奕霆疲於奔命。

台北市政府持續鎖定資深媒體人，盼能在未來進行輿論戰。但目前能開出薪水待遇最高僅5.8萬。柯文哲過去在受訪時也說，這薪水難以聘到理想人才，但他解釋，這是向天下徵才的政治理念，「發言人」是「磨練的位置」。

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