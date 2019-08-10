「有禮貌」不稀奇 中市曾要求公務員不能穿短褲及拖鞋上班

2019-08-10 18:14

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市觀旅局自即日起在局內推動「有禮貌」運動，讓員工私下議論紛紛，但資深公務員也回憶，在八年前台中市政府曾要求公務員不能穿拖鞋及短褲上班，也曾引起軒然大波，但後來則不了了之。

台中市觀旅局要求員工的條文包括:一：微笑、注目、打招呼，二：你好、早安、明天見，三：請、謝謝、對不起，四：拱手、握手、Give Me Fine，五：尊重、關懷與祝福，昨天消息傳出府會議論紛紛，但歡旅局長林筱淇表示，這個辦法還是會推動，希望帶動局內風氣，是宣導，沒有懲處問題。

不過議員陳淑華及江肇國等人則表示，這個辦法顯示出，觀旅局的內部士氣已經非常低落，員工彼此之間氣氛不佳，否則怎麼需要立辦法要求大家彼此要有禮貌，打招呼？

議員們提醒市長盧秀燕，雖然是「媽媽市長」，但恐怕要觀注基層員工的士氣，不要一直順著局處首長，可能失了民心。

昨天也有公務員記起來，大概八年前胡志強前市長時，當時人事系統曾要求全市的公務員上班不能穿拖鞋及短褲，當時是基於希望公務員上班要有基本服裝禮儀，但後來反彈很大，也就不了了之。

基層人員表示，連要求服裝儀容者很難了，何況要求到人心？如果長官不能讓員工心悅誠服的打招呼，硬規定一堆辦法，恐怕最後也是無濟於事。

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