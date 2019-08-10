台飲料店紛「表態」 學者分析為中國網民獵巫行動

2019-08-10 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣飲料店「表態」風波不斷，網友對此紛紛崩潰表示「到底還有什麼可以喝！」台師大政研所教授范世平今日也在臉書發文，分析台灣茶飲為何會紛紛「表態」，質疑這是中國業者的惡搞手段。

范世平先是說明事件發生的次序，說明「一芳水果茶」5日在微博聲明「堅決維護一國兩制」，以及「CoCo都可」昨日聲明「香港是中國不可分割的一部份」，都是因中國民眾對香港「反送中」運動的仇視所致，只不過是因為發生在台灣的茶飲店。范世平提及，就算今日為國民黨執政，類似事件也會發生。

隨後，范世平分析為何未支持「反送中」的「台灣貢茶」也要急著表態，他認為現中國網民已開始進行「獵巫行動」，要找出台獨茶飲業的黑名單。范世平也說，此一風波背後還有中國本土茶飲業為爭奪市場大餅的因素，他們早想將台灣業者趕出中國，而現在正是千載難逢的好機會。

范世平指出，手搖茶飲本就是技術門檻低的產業，要打擊台灣業者只要扣上「台獨茶」的帽子就好。儘管台灣茶飲業此次可以過關，但不表示永保太平。他猜測，現在只是香港與中國分公司被迫表態，未來是否連台灣總公司也要表態「支持統一」。

最後，范世平點名國民黨，還酸若是國民黨，就會說「韓國於明年當上總統，未來這種台灣茶飲事件就一定不會發生」，暗批國民黨可能會藉此風波企圖吸引選票。

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