美核發專案輸出許可 美軍現役最強熱像儀下週在台亮相

2019-08-10 14:10

〔記者羅添斌／台北報導〕2019台北航太及國防展將在本月15日開展，將有特別的亮點出現，過去台灣一直想買但美方並未同意的美軍現役功能最為強大的遠距離熱像儀，美方此次特別專案同意核發輸出許可，以實體實機來台參與台北航太及國防展，並進行實機性能展示。

這款由美國FLIR Systems產製的SAFIRE 380HD全數位化遠距離熱像儀，為美軍現役最高規格的熱像儀，目前僅裝配在美軍福特級航空母艦丶獨立級濱海戰鬥艦上，美國海岸防衛隊新型長程搜救機HC-130J，在機鼻下方也裝置了SAFIRE 380HD熱像儀。

2019台北航太及國防展主辦單位指出，今年的展期期間，除中科院展示車載式反輻射無人機丶2.0版騰雲機，國內外廠商裝備參展之外，為建立我國航太檢測、量測與驗證網絡體系，國內共有11家法人單位與公協會將於8月15日共同成立「國機國造檢量測聯盟」，凝聚各界對航太產業服務的共識，作為國內發展航太產業後盾，以達到國際航太認證為目標。

熟悉軍方及海巡任務的民間業者今天指出，海巡署現役的3000噸級與1000噸級海巡艦，使用的是同公司不同等級規格的SeaFLIR III+熱像儀，最新建造中的600噸丶1000噸與4000噸級的新型海巡艦，則將配備比SeaFLIR III+為佳的SeaFLIR 280HD系統，而海軍現役各型艦艇使用的熱像儀，等級規格甚至落後於新型海巡艦。

政府資深官員則指出，美軍現役最高規格的SAFIRE 380HD全數位化遠距離熱像儀，軍方過去曾與美方洽詢出售的意願，但都未獲美方同意，沒有想到美方今年特別同意專案核發輸出許可，以實體實機來台參與台北航太及國防展，出乎我方意料，這也代表了未來可能有出售給台灣的空間。

熱像儀有別於傳統的星光夜視鏡或CCTV監視器，不依賴任何光源，而是將溫度輻射訊號影像化，沒有日夜間的使用限制，更可看見隱藏在煙霧和偽裝迷彩後的真正目標，應用在警政執法及海上陸上人道救援方面的效率表現極為顯著；在軍規系統的功能配備上，更已擴展至多重偵搜模式、目標測距、精準定位、鎖定監控，及精準武器導引上。

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