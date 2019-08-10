吳敦義下令該給什麼就給什麼 黨部加碼提供韓國瑜專屬辦公室

2019-08-10 12:47

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨總統參選人韓國瑜陣營已經公開說過，未來韓到北部競選辦公室的機會不多，但國民黨主席吳敦義對於這位他口中「國民黨唯一的總統候選人」頗為禮遇，除了協調產權所有人中投公司提供黨部大樓11樓做為北部競選辦公室，還加碼免費提供5樓辦公室給韓國瑜及選戰幕僚使用。

吳敦義日前下令，「該給什麼設備，就給什麼設備，不要太寒酸﹗」國民黨行管會日前立刻提供黨部5樓約30坪的空間，做為韓國瑜個人的北部專屬辦公室，據黨內人士指出，該空間包含兩間幕僚室，一個可以開會討論的區域，以及一間配置有床舖與衛浴設備的總統候選人辦公室，從落地窗向外看就是市民大道，還可以遙望台北101大樓，相關設備器材都已到位，韓國瑜即可進駐。

黨內人士表示，5樓的總統候選人專屬辦公室，主要是考慮韓國瑜的方便，並有一定的私密性，可以作為未來韓國瑜到台北市跑行程時的臨時辦公室之用，方便韓國瑜休息並與幕僚人員開會。

黨內人士指出，11樓部分由於中央黨部早已賣給中投公司，因此使用11樓約5分之2面積的韓國瑜北部競選辦公室，包含公設在內的167坪空間，按照每坪1500元的公定價，每月要付大約25萬元租金，這點黨部方面已經讓韓陣營充分了解。

至於5樓部分，中央黨部早已與中投公司簽約，並支付整層租金，因此沒有租金問題，由中央黨部免費提供給韓國瑜。

黨內人士透露，11樓部分必須租用，否則會引來行政院黨產會的糾正，該空間去年做為國民黨台北市長參選人丁守中競選總部時，黨產會就曾前來中投公司關切是否有收租金，因此丁守中就是以每坪1500元的公定價承租，原本在同一樓層的華衛公司原本有意承租，但在行管會提醒下，該空間被保留下來，做為總統參選人之用。

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