柯文哲創黨 學者：想蹭蔣渭水 跌了一大跤

2019-08-09 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前創黨，不僅黨名與台灣民主先驅蔣渭水創立的「台灣民眾黨」相同，柯文哲還表示，希望繼承蔣渭水職志。不過柯文哲此舉卻引發諸多爭議，包括蔣渭水後人在內，紛紛提出批評。對此，台師大政研所教授范世平認為，柯文哲想蹭蔣渭水，卻跌了一大跤。

范世平今日在臉書發文表示，柯文哲新成立的政黨名稱，就是蔣渭水在日治時期成立的「台灣民眾黨」。特別選在8月6日，也是因為這天是柯文哲與蔣渭水的生日；柯文哲在政黨成立大會上接受「上醫醫國」的書法作品，更看出他想塑造傳承蔣渭水的形象，從醫人與醫病提升為醫國。

「但柯此舉並未獲得蔣家家屬的支持」。根據范世平在《放言》的評論表示，蔣渭水孫子蔣朝根不贊同科文哲使用「台灣民眾黨」的黨名；蔣渭水的外曾孫女鍾法蘭更直接痛罵柯文哲「不要再來吃我阿祖豆腐了」，狠嗆柯文哲「滾遠一點去死，少來攀親帶故」。范世平指出，所以柯文哲在建黨大會上，絕口不提蔣渭水，也沒有任何蔣的圖騰。

柯文哲「台灣民眾黨」申請案正送交內政部，至於黨名爭議，還要經過審議。范世平狠酸，若到時後被迫要改名，他建議柯文哲將新黨名改為「兩岸一家親黨」，創始人正是中國領導人習近平，「他應該不會反對這個名稱，也完全符合柯文哲的立場」。

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