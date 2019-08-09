郭柯配？柯P：若當副手 繼續當台北市長就好

2019-08-09 11:46

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今早被詢及在2020年總統大選，是否會與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔「郭柯配」？柯回應，他要擔任副手的話，繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩；至於柯的市長任期會不會做好做滿？他頓停一會、嘆了一聲後說，「這個是這樣，盡量」，人生就心存善念，盡力而為。

柯文哲表示，2020年這場選舉，兩個剛當選的市長，竟是總統大選的熱門人選，這不是正常國家該有的現象，他是現任台北市長，一天只有24小時，哪有可能要當市長，又要當那個（總統參選人），老實講這的確是很困難的事，像他這種身體好的，週六、日在外面跑，週一至五還要工作，每天7點到晚上10點以後，還是蠻辛苦的。

柯文哲說，一般來講，選就是要選贏，若選舉純粹是意念、觀念、理想的，就是報個名，不是很用力去選，那也很奇怪、不太對勁。

媒體追問，名嘴黃光芹臉書爆料，月初郭柯會，郭台銘尚未決定參選總統，但郭柯合作方向已確定，對此，柯笑說，他覺得很奇怪，「前一天是楊舒媚，昨天是黃光芹」，大家都寫得活靈活現，好像躲在桌下偷聽一樣，「齁，夭壽，這些人實在很有寫科幻小說的天分」，看一個人走進去，然後走出來，裡面發生甚麼事，都可以寫成這樣，他實在蠻佩服的。（12:15更新）

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