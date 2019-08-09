台中市府竟開出芭樂票 議員批：有夠扯

2019-08-09 12:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕實在太扯，市府竟開出芭樂票！台中市議員何文海今天爆料指出上月有幼兒園向市府租借活動中心舉辦畢業典禮，活動結束後收到市府退還的3萬元保證金支票，「竟然開出空頭支票、芭樂票！」支票上沒有蓋任何機關印鑑，官防、會計、計帳等印章付之闕如，讓人錯愕，至少有5家社福團體、機構收到芭樂票，何文海海痛批盧秀燕市府螺絲鬆散，錯誤百出。

市府坦承錯誤並說明開出沒有任何蓋印的支票有5張，已經追回2張，是新接業務同仁不熟悉業務。

何文海指出，擔任議員6屆以來，第1次看到這麼扯的事，偌大的市府竟開出空頭支票！來盧秀燕市長已執政8個月，市府團隊卻螺絲鬆散，漏洞百出，支票上最基本的有驗印、記帳、會計、主管和存款機關印鑑，這是公庫的專戶支票，一張支票上卻完全沒任何蓋章就輕率寄出，顯示主管單位的輕視與未盡督導之責，行政效率明顯不彰，歷屆市長從未發生過如此荒腔走板的事件，可見人員之不上心。

何文海說，盧市府管理財務卻如此散漫，也難怪盧秀燕市長就任短短半年即標售53億市有地，號稱新一代賣地王一點也不為過。更遑論盧市長施政大半年於6都中滿意度敬陪末座，對於前朝政策，不是暫停就是做變更，導致整體台中市發展牛步不前，嚴重影響城市競爭力，台中市民罷免盧秀燕的聲浪也越來越高，如此的墊底團隊卻還不鎖緊螺絲，導致毛病百出，狀況連連，台中未來4年發展直讓人擔憂。

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