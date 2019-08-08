獨家》賣給誰？ 旺中今出脫16％中視持股

2019-08-08 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕旺中集團近期風波不斷，在多次遭罰後，日前中天高層大地震，董事長潘祖蔭也向國家通傳會NCC承諾將大幅新聞品質及檢討人事。無獨有偶，今天除中時組織大地震、裁撤各媒體事業群外，神旺投資也以鉅額逐筆交易方式出脫手上高達16%中視持股；但因為鉅額逐筆交易，出脫對象目前不明，時間點也啟發外界聯想。

NCC今年3月27日針對中天電視台開罰100萬、並要求改善，要求之一就是撤換新聞部主管。而中天多次被罰後，日前傳出NCC考量是否撤照，繼而中天高層人士大地震；原中天新聞部副總裁邱佳瑜遭撤換並改聘為中視董事長。中天董事長潘祖蔭日前也向NCC承諾，未來將強力整頓中天新聞部，否則願下台。

但另一方面，旺中集團也持續大地震，今通告將裁撤各媒體事業群，旗下各報刊直屬總部。除組織精實之餘，也去除中間管理層，高層直接掌握報刊媒體。

其中潘祖蔭免兼數位媒體副總裁、邱佳瑜免兼電子媒體副總裁、王綽中免兼平面媒體副總裁。旺中內部表示，主要是日前邱佳瑜改聘的連帶變動，避免權責混雜。但時機點仍引發聯想。

無獨有偶，在邱佳瑜遭撤換並改聘為中視董事長後，今天神旺投資也以鉅額逐筆交易方式出脫高達16%中視持股。原神旺投資持有中視89,005,394股，今申報鉅額逐筆交易出脫14,320,000股；原持股比例59.05%，完全出脫後估持股比例為49.55％。而因鉅額逐筆交易，出脫對象不明，時間點也啟發外界聯想。該交易有效交易時間為8月11日至9月10日。

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