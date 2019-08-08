25年前韓國瑜打臉今日自己！WeCare高雄的尹立：罷韓剛好而已

2019-08-08 19:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕「Wecare高雄」發起人尹立今午2點40分召開記者會，公布高雄市長韓國瑜25年前，即1994年當立委時的影片，他曾說「競選期間跟選民開了政治支票沒有兌現，你罷免他，我們都沒有話講」，包括摩天輪、挖石油、賭場、賽車等政治支票，都還沒兌現就要落跑，尹立指韓已打臉自己「市民罷免他，剛好而已」。

尹立說，1994年韓國瑜還是台北縣立委時就被罷免過，他是中華民國政治史上第二次被提起罷免的人，韓於25年前曾發表的影片今天也曝光，內容是「政治人物本身道德上，操守上出了問題，或者在競選期間跟選民開了政治支票沒有兌現」、「你罷免他，我們都沒有話講」，尹立認為等同韓自己也認同罷韓行動。

25年前罷免韓的同意票37.8萬張，若不是過程中，國民黨團在立法院修法提高罷免門檻，當時恐怕已經被罷免掉了，尹立呼籲韓市長不要再打臉自己了，若由高雄市民共同罷免「也是剛好而已」！

尹立表示，罷韓連署時續進行，原本預訂到今年12月才會有30萬份，沒想到今年6月發起罷韓，至今才一個多月就達20萬份，而且連署與見證，都謹慎保護每位連署人的個資，並請律師見證與把關，公民團體與市民罷韓行動，將會昇華為抗韓行動，「Wecare高雄」目前正籌備舉辦抗韓大遊行，讓韓市長傾聽真正的民意聲浪。

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