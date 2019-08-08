台灣競爭力論壇民調：學歷專科以下多挺韓

2019-08-08 11:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕根據台灣競爭力論壇今天公布的最新民調，不管是「三腳督」或「四腳督」，總統支持率均由高雄市長韓國瑜領先。在進一步的受訪者分析數據中，也顯示韓國瑜在教育程度專科以下的受訪者中全面勝出，爭取連任的總統蔡英文僅在大學以上學歷的受訪者中小幅領先。

根據民調結果，在蔡英文、韓國瑜及柯文哲「三腳督」的情況下，韓國瑜以總體32.1％支持度領先，且若以受訪者的教育程度區分，韓在專科、高中職、國初中及小學以下的各區間，支持度都介於33.5％到38.1％，明顯領先蔡、柯，而蔡僅在大學以上學歷區間以28.1％小幅領先韓的24.4％。

在柯文哲部分，不同教育程度的支持度落差極大，小學以下受訪者僅有5.8％支持柯，但在專科及大學以上區間，支持度則超越韓國瑜躍居領先，尤其在大學以上擁有31.7％支持率，比韓、蔡都高。

在年齡層部分，20到29歲的受訪者有高達42.1％支持柯，28.8％支持蔡，僅14.6％支持韓，但韓在40歲以上全面勝出，柯文哲則隨著年齡層越大而支持度越低，在60歲以上甚至僅有7.6％支持度。

若以地區區分，韓國瑜在北北基的支持度為30.6％，小幅領先蔡的26.2％，「地主」柯文哲以23.6％墊底；桃竹苗地區更是韓的票倉，以42.5％大幅領先蔡的15.8％、柯26.1％；中彰投及雲嘉南均由蔡英文微幅領先韓國瑜，柯文哲仍落後；高屏、離島及宜花東則仍由韓領先，尤其是在主場高屏地區，韓以34.5％支持度大幅領先蔡的24.5％，柯以22％緊追在後。

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