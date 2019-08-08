台灣競爭力論壇民調：總統「三腳督」、「四腳督」均由韓領先

2019-08-08 10:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣競爭力論壇今公布最新總統大選民調，結果顯示在蔡英文、韓國瑜及柯文哲「三腳督」的情況下，韓以支持率32.1％勝出，蔡英文25.9％居次，柯文哲以21.6％居於第三。而若是柯不選，改為鴻海前董事長郭台銘參選，結果一樣是由韓國瑜以30.3％居首，蔡英文28.6％居次，郭台銘22.4％最低。

根據台灣競爭力論壇公布的民調，在蔡、韓、柯對比的情況下，韓國瑜支持率高達32.1％，蔡、柯分別以25.9％、21.6％落後，另有0.7％受訪者表示「都支持」，6.4％表示「都不支持」，13.2％未表態。

若是改成蔡、韓、郭對比，且在柯文哲全力支持郭以無黨籍參選的前提下，韓的支持率略為下降到30.3％，蔡以28.6％緊追在後，郭則以22.4％落後，另有0.1％受訪者表示「都支持」，7.3％表示「都不支持」，11.3％未表態。

至於柯以台灣民眾黨籍參選、郭也以無黨籍參選的「四腳督」情況下，民調顯示韓國瑜仍以28.7％領先，蔡英文以24.7％居次，郭台銘與柯文哲分別以16.4％、15.6％落後，另有0.3％表示「都支持」，3.8％「都不支持」及10.6％未表態。

此民調由台灣競爭力論壇學會於今年8月4日到8月5日委託全國公信力民意調查公司進行，調查對象為20歲以上合格選民，有效樣本共1081份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負3％。

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