雲峰飛彈傳啟動量產 外媒：中國內陸基地受到威脅

2019-08-08 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，中科院已啟動研發多年的「雲峰飛彈」量產計畫，射程可達1500公里。美國媒體分析，雲峰飛彈的射程，將使那些可能被中國內陸用來對台灣發動攻擊的基地、港口和設施受到威脅。

《上報》 報導，中科院1日新成立「擎天計畫室」，負責500公里高度太空低軌道的運載火箭的研發與製造，並且啟動射程1500公里的雲峰中程飛彈的10套機動系統與20枚戰備彈的量產，這款巡弋飛彈的射程可以直攻北京。

美國網站《國家利益》（The National Interest）的文章指出，雲峰飛彈的射程內陸，範圍可達許多中國對台灣發動攻擊的基地設施，並造成威脅。另外，台灣還有射程超過200公里、可以子母彈壓制、破壞機場跑道的「萬劍彈」、雷霆2000多管武器系統等。

文章提到，雖然台灣擁有這些飛彈，但都無法改變兩岸軍事失衡的事實。幾十年來，中國經濟規模成長到台灣經濟規模的20倍，這些新增加的財富被用來快速現代化軍事，據了解，對台灣部署的飛彈超過1000枚。

中科院回應 ，表示受到國防部委託之科研專案，均為奉核定之國防機密資訊，任何有意透過管道刺探、蒐集公開報導，將涉違反國家機密保護相關法規，籲請媒體基於國家安全與新聞自律，勿觸法律。

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