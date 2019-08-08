最新支持度小英全勝！大勝韓7.3％...「郭柯王組合」慘墊底

2019-08-08 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前組黨「台灣民眾黨」，不少民眾認為他將和前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平合力參選2020總統大選，綠黨今（7）日就公布民調，發現總統蔡英文若和高雄市長韓國瑜正面對決將以44.5％勝出，而無論「郭柯王」如何組合，蔡英文也都將勝出。

綠黨今天在臉書上公布民調資訊，是由綠黨和《三立新聞網》的「94要客訴」節目合作，在8月5、6日晚間調查台灣地區年滿20歲之民眾，樣本總計市話535通、手機540通，經過性別、年齡和戶籍的加權過後，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

可以看到民調顯示，若蔡英文和韓國瑜「正面對決」，將以44.5％擊敗韓國瑜的37.3％，差距再度擴大，來到7.3個百分點，原因便是韓國瑜在各年齡層不斷流失選票，而蔡英文則在年輕族群獲得不少支持。

而不論「郭柯王」如何組合，蔡英文也都會獲勝，若是「郭柯王組合」僅郭台銘投入選戰，蔡英文總統將以35.4％勝出，領先韓國瑜的30.8％、郭台銘的25.9％；而郭柯組成聯盟迎戰的話，蔡英文仍以34.6％勝出，領先韓國瑜的29.4％、郭柯聯盟的28.7％；而要是郭柯聯盟能順利整合王金平勢力，蔡英文將以34.3％擊敗韓國瑜的29.7％、郭柯王聯盟的28.9％勝出。

而民眾被問到是否支持郭台銘參選總統？則有42.8％的民眾表示支持，50.8％不支持，支持的民眾中有19.3％表示非常支持，力挺郭參戰2020總統大選，而柯文哲籌組政黨是否會投入明年選舉，則有22.3％認為一定是、48.3％認為可能是、19.9％認為不是。

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