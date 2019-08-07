中國抵制金馬影展 民進黨：盼停止文化交流打壓

2019-08-07 16:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕外傳中國國家電影局將暫停中國影片和人員參與2019年第56屆金馬影展，民進黨發言人李明俐今天於中執會後轉述時回應，金馬獎過去超過半個世紀，是華語電影最高榮耀，台灣非常鼓勵創作自由，對於中國單方面禁止文化交流，民進黨表達惋惜，希望中國停止在文化交流上持續打壓。

據中國電影報及多家中國媒體報導，中國國家電影局將暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。金馬執委會對此表示，若消息屬實，當然遺憾，但金馬各項活動照常舉辦。

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