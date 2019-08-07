2度被罷免 尹立：韓國瑜應是全台史上唯一

2019-08-07 17:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕wecare高雄發起人尹立今天表示，高雄市在短短一個月已連署罷免高雄市長韓國瑜達20萬份，韓國瑜應該是中華民國歷史有史以來唯一被提罷免2次的政治人物，並呼籲韓國瑜當一天和尚敲一天鐘，不要一天到晚想總統選舉。

尹立今天與台灣基進台中市第二選區立委參選人陳柏惟到台中市烏日，與市議員陳世凱進行「抗中保台」聯合普渡。

尹立受訪時表示，韓國瑜到底做何市政？市政表現荒腔走板，高雄人很痛苦，到處發大潮，愛河髒、臭得不得了，所有市政相關議題都不管，整天選舉，讓高雄人非常憤慨。

尹立表示，韓國瑜應該是中華民國歷史有史以來唯一被提罷免二次的政治人物，在1994年當台北縣立委時，因為核四興建被反核團體提出罷免過，同意罷免票達37.8萬，要不是國民黨立委在立法院提高罷免門檻，韓國瑜早就被罷免。

尹立表示，目前高雄市選舉人數228萬人，罷免市長最後同意罷免票是57萬多張票，韓國瑜擔任立委時全國知名度沒有如此高，也未引起社會對立及社會的厭惡，就拿到近40萬張同意票，因此罷免韓國瑜此非假議題，絕對罷免得成。

由於最近流出的的1994年罷免公告，尹立表示，韓國瑜的答辯是空白，可發現他對社會議題及民眾完是不care（不在乎），韓國瑜現在假日拚選舉，平日不是休息不知混去到那。

尹立表示，高雄六月份才啟動罷免韓國瑜，一個月就連署近20萬份，而最近又流出內部相關公文禁止公務人員去參選罷免相關的工作，此已違反選罷法。

尹立奉勸韓國瑜市長當一天和尚就要敲一天鐘，現在是高雄市長，就要把高雄的市政做好，而不吃每天碗內看碗外，整天都在想總統選舉。

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