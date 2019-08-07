鄭文燦七夕向妻子表白 甜蜜情話讓網友被閃瞎

2019-08-07 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕適逢七夕佳節，桃園市市長鄭文燦今早（7日）就在臉書發文，表白自己雖然因為公務能陪妻子的時間不多，但生活中每一個動作都明瞭彼此的心意，並大方向妻子告白「老婆，每年365天，我都愛妳」，臉書曬恩愛也讓網友留言被「閃瞎」。

雖然鄭文燦同夫人林俞汝正在日本訪問，但今日一早仍不忘在臉書上真情告白，慶祝七夕佳節。

鄭文燦表示，自己常常忙於公務，回到家往往已經很晚了，能陪伴我老婆的時間並不多。年輕的時候，很在乎相處的時間，一有機會也要打電話給老婆一解相思之情。

鄭文燦說，但自己而到了一個年紀之後，並不依賴朝夕相處來理解彼此；生活中一個天真可愛的微笑、一個真摯堅定的眼神、一個溫暖的擁抱，就能明瞭：妳是我生命中最大的依靠。

鄭文燦文末直球告白，「老婆，每年365天，我都愛妳」。鄭文燦也溫馨提醒民眾要記得訂餐廳、買禮物，「祝大家七夕情人節快樂」。

文章一出獲得網友廣大迴響，紛紛點讚留言，「市長真情流露」、「再忙也要陪親愛的老婆喝杯咖啡」、「燦哥一早就在放閃光」，獲得好評。

屏東縣縣長潘孟安也留言，邀請鄭文燦帶老婆到屏東看銀河滿天星，鄭文燦則幽默回應，「桃園夜景不只看星星，還能仰望看飛機」。

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