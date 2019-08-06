槓上黃國昌？ 王浩宇：明天開始多跑汐止行程

2019-08-06 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨桃園市議員王浩宇7月17日才爆料，「聽說」時代力量立委黃國昌「確定是不選了（連任）」，4日晚間也在臉書PO文「搬到汐止區」，還把臉書個人資料改為「現居汐止區」，引起網友熱議。王浩宇6日晚間更說，7日開始要多跑汐止基層，聽聽在地的聲音。

王浩宇上月爆料，說自己絕不會被列在不分區名單的黃國昌，發現民調落後就決定放棄參選汐止立委，爭取自己列在時力不分區名單，痛批「把選區搞爛算什麼戰神？」他受訪表示，把臉書資料改為「搬到汐止區」，是希望黃國昌趕快表態、宣布參選汐止立委的連任，要讓黃感受到他的溫暖。

王浩宇6日晚間更進一步表示，「今晚要早點睡了。明天第一個行程就在汐止，要開始多跑基層聽聽在地的聲音，至少要讓汐止人知道，真的有比國民黨更好的選擇。」

網友紛紛留言詢問，「真的要選汐止？」對此王浩宇澄清，「說清楚，我是中壢人，中壢是我的家。我沒有要選汐止，只是想幫忙未來要參選的人暫時幫忙做好基層經營，以免國民黨得利，我會撐一陣子。這本來是黃國昌該做的工作，他沒有好好做。」

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