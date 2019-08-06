柯文哲：民眾黨不分區提滿34席 要有征戰天下決心

台北市長柯文哲6日接受POP RADIO 節目主持人邱明玉專訪，暢談組黨議題。（記者羅沛德攝）

2019-08-06 19:29

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨創黨主席、台北市長柯文哲，今天下午接受廣播節目「POP搶先報」專訪時，談到民眾黨怎樣交出漂亮的不分區立委名單、預計提名席次等話題，柯回應，34席一定一次提滿，要有征戰天下的決心，不會重蹈時代力量黨2016年戰略錯誤的覆轍。

柯文哲表示，回去會討論怎樣召募不分區，民進黨還分政治、弱勢等代表，民眾黨不會這樣，自期是專業政黨，希望召募專業思考問題的人士；聽說時力當年提不足席，民進黨選前丟一個口號，就把時力幹掉了，就說你投時力，票就浪費掉了，他強調「根本原因分析」，時力當年戰略錯誤只提6席，加上有男女比例的問題，現在一退黨就不能遞補，民眾黨一定提滿34席，不要浪費，依次遞補。

主持人邱明玉提問柯文哲會否變成萬年黨主席？柯先是說「以後的事以後再講」，繼而說「依其個性，不會，我們不是靠這個吃飯的」；原本外傳柯的恩師朱樹勳可能出任黨主席，結果不是，對此，柯說，一開始是請朱當發起人，但是每個人都覺得壓力太大，於是求人不如求己，「就宣傳效果來講，自己兼會比較有效。」

至於台灣民眾黨本來要簡稱「台民黨」，今卻宣布為「民眾黨」，是否有顧慮跟鴻海集團創辦人郭台銘的名字很像？柯文哲說，民眾黨是當年最原始的，本來就是歷史意象，念起來也較順，他叫台「銘」（ㄇㄧㄥˊ），也不是台「民」（ㄇㄧㄣˊ），實務上「台民黨」也不好念。

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