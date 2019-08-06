高市府要文官畫押擋罷免？ 王淺秋：只是會議記錄簽到

2019-08-06 18:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕綠營痛批高雄市政府要求公務員「不得連署任何罷免提議」是知法違法，並嗆全台灣最沒資格講行政中立的、就是高雄市長韓國瑜自己；高雄市新聞局長王淺秋傍晚回應，並沒有要求公務員畫押，流出的會議紀錄資料只是「簽到」。

高雄市政府傳出一份會議紀錄，以行政中立為由，要求每位公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」，引發外界議論。

流出的「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」中，詳載會議過程詢問每位與會公務員、有無收到罷免連署書，並要求不得連署任何罷免之提議，及勿於上班時間、於個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述。

民進黨立委劉世芳、高雄市議員高閔琳與陳致中相繼提出批判，劉世芳直言高雄市政府知法違法！各級公務人員可以連署！且選罷法、公務員服務法都保障公民的選舉與罷免權利！提醒市長快醒醒，不要霸道又違法。

高閔琳認為，罷免韓國瑜早已成高雄全民運動，韓市長上任才半年，不搞市政忙著請假選總統，怠惰市政不思檢討，已引發市民怒火，現在這把火已燒到公務員身上，連公務人員都想罷！

陳致中痛批韓市長荒廢市政、拋棄市民，落跑選總統，把整個市府當選舉舞台，市長在上班時間跑選戰，或是因選務勞累頻取消公務行程，新聞局長則化身選戰發言人，在市政會議場所開選戰記者會，到底是誰在破壞行政中立？是誰失信於人民？

新聞局長王淺秋回應，該份會議紀錄只是宣導，且不是讓與會人員畫押、只是簽到，相關攻擊言論讓市府一頭霧水，難道公務員保持行政中立有任何疑惑嗎？

她重申，公務員行政中立法，就是要求上班時間不準、不能從事任何政治或政黨活動，這是毫無疑慮的，選舉罷免法則規範公務員不能參與提議人階段；至於下班後，就尊重個人。

王淺秋強調，這會議紀錄是告訴大家，上班時間依法應特別重視行政中立的行為，不得從事政黨政治活動，這會議從頭到尾，沒有要求任何公務員做任何畫押，或要求他們不得從事行政中立以外的行為，下班以後自己的權利、自己的政治行為自己負責。

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