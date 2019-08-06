紙風車事件延燒 罷免盧秀燕連署聲勢上漲

2019-08-06 19:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕深受兒童家長喜愛的紙風車劇團，昨天指控被台中市政府侮辱糟蹋，取消在台中市的演出，台中市長盧秀燕昨天夜間道歉，指稱是「誤會」，會盡力化解，不過，這場風波已讓民調屢次墊底的盧秀燕，政治聲望再受影響，也讓罷免盧秀燕的聲勢上漲，「罷燕行動連線」等臉書社團，加入的會員人數倍增，貼文與轉載的人數，更是高達平常時期的3倍，「罷燕行動連線」小編告訴記者，紙風車事件爆發後12小時，有500至600人申請加入社團，「小編群」忙不過來，正在找志工幫忙審核入會會員。

包括「罷燕行動連線」等臉書社團昨天上午8點左右，開始上線受理第一階段罷免連署，第一階段是要連署2萬2138人（去年11月台中市長選舉時，選舉人數1％），預計要在今年12月25日盧秀燕就職週年當天，向台中市選委會提出。

「罷燕行動連線」提供罷免連署書下載：http://bit.ly/2MDDmh2，另外， 郵寄連署書的郵政信箱，是「臺中民權路郵局第580號信箱」，選用民權郵局的意義，是位於中區，中區也是盧秀燕上台後受影響嚴重的區域之一 （指綠川、柳川集中區再生計畫），民權郵局又是在百年歷史古蹟的舊市府大樓對面，580號信箱則是取諧音：我罷你 （我要罷免你）。

「罷燕行動連線」的小編說，昨天下午開始到今天清晨，僅約12小時時間，申請加入社團人數，從每天200至300人，暴增約一倍多，增加到500至600人，因加入會員採取審核制度，「小編群」忙不過來，正在找志工幫忙審核，另外，社團貼文的按讚人數也增加一倍，從平均每400個，倍增到900個，分享文也同樣成長近3倍，從100次增加到300次。

至於罷免連署，因採取郵寄方式，無法立即看到漲跌趨勢，不過，「罷燕行動連線」小編說，詢問罷免的人數，在紙風車事件爆發後，詢問人數大增，再加上申請加入社團的人大幅成長，「小編群」每人工作時間，得增加花2、3小時才能消化工作量。

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