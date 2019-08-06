挺一國兩制風暴延燒 一芳稱「偶發事件」深感抱歉

2019-08-06 14:55

首次上稿 14:14

更新時間14:55

〔記者歐素美／台中報導〕一芳水果茶在微博發布聲明支持一國兩制引發軒然大波，台灣總部在今天下午2點就此發出聲明，僅指出，針對偶發事件驚擾社會，深感抱歉；另外也發出一分聲明給加盟店業者，強調無意、也從不參與政治，對全球門市被波及，感到萬分抱歉。

一芳水果茶台灣總部聲明內容指出，近日因一芳香港某加盟店偶發事件，引發各界關切之事，總部有以下3點聲明：

1.「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是一芳的創立初衷，品牌一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗。

2.總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。

3.本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉。

給加盟業者聲明 一芳強調用心做好茶

此外，墨力國際集團今天也發出一分聲明給加盟店業者，強調一芳總部自始至終只有用心做好茶。從頭到尾皆迴避「一國兩制」，以免爭議再延燒。

這封「致墨力全球夥伴」的信件內容如下，各位老闆：一、一芳水果茶總部對於這次的突發狀況，讓全球門市受到波及，感到萬分抱歉，我們絕對無意捲入政治，也從不參與政治！各地區代理商的夥伴及團隊們，因為對部分社會議題立場不同，以致造成各位的困擾，總部在此再次致上萬分歉意。

二、一芳總部自始至終只有用心做好茶，提供最好的服務，讓更多顧客喜歡一芳水果茶這個品牌及飲品，並希望將產品帶給全世界的人品嚐，這是我們對品牌唯一堅持。

三、一芳所有的同仁與您的家人們，讓大家深陷危機輿論壓力，我們在此也感到萬分歉意，一芳只是腳踏實地為生存而奮鬥的企業，我們的初心永遠不變，未來我們會更謹慎更努力的態度去面對眼前的困難。

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