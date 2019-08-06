紙風車不來惹怒潮 中市文化局長︰北上說明並再力邀

2019-08-06 13:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紙風車不滿台中市政府政治介入公益演出，昨日怒發聲明除取消原訂本週在台中市的兩場「368鄉鎮市區藝術工程」演出，未來公益演出更會直接跳過台中，引發軒然大波，台中市長盧秀燕道歉外，更指示教育局儘速化解誤會，教育局與文化局已分頭先電話連繫紙風車口頭表達歉意及解釋，更將連袂北上正式拜會紙風車執行長李永豐，表達中市府歡迎紙風車到台中，更盼紙風車勿忘了台中觀眾；文化局長張大春指出，因紙風車基金會執行長李永豐今日原已排有既定行程，目前持續連繫，若對方下午方便，最快下午北上說明並再次力邀。

台中市教育局副局長劉火欽昨日深夜已先跟紙風車取得連繫，除強調台中市沒有預設立場外，更轉達市長盧秀燕的態度，絕對歡迎紙風車到台中，尤其諸多大小市民期待紙風車到台中，學校場地均已準備就緒，眾人滿心期待盼能化解誤會。

劉火欽指，按照教育基本法，向來要求學校行政中立，只要沒有政黨或是中央、地方民意代表列名的話，都認定不涉及政治活動，紙風車此次的活動也符合該原則；一般學校在辦理活動之前，都會提示該原則，並非針對特定團體，可能是同仁表達不夠清楚，以致產生誤解，除盼親自跟紙風車致歉解釋外，更將再次力邀紙風車，盼讓學童能欣賞到演出。

張大春也說，今早也有跟紙風車連繫表達希望拜會紙風車一事，因紙風車執行長李永豐原已排有既定行程，目前還在加緊連繫中，若對方下午有空，最快下午北上拜會，除再次致意外，也轉達大小市民的期待，盼紙風車不要忘了台中。

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