蔡英文：台灣人愛瓜地馬拉高品質咖啡 去年進口達歷史新高

2019-08-06 12:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接受瓜地馬拉共和國新任駐台特命全權大使葛梅斯呈遞到任國書，歡迎來台履任，並盼為台瓜雙邊關係帶來更多新活力和新發展。

總統表示，非常高興在總統府接受葛梅斯大使呈遞到任國書，她代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

總統說，台灣和瓜地馬拉共享民主跟自由等普世價值，兩國邦誼長達85年，並且歷久彌新。前年，她率團訪問瓜地馬拉，在莫拉雷斯總統陪同下走訪安地瓜古城，不論是對瓜地馬拉的人文風情、或是兩國合作的成果，都留下非常深刻的印象。

總統提到，就在今年4月，莫拉雷斯總統伉儷也率團來訪，很高興有機會陪同老朋友參觀桃園大溪老街跟老茶廠，體驗台灣懷舊的文化。

總統指出，過去3年來，台瓜兩國透過元首互訪以及高層交流，合作關係是越來越密切。不只是在醫療衛生、教育、農業等領域合作不斷有新的進展，經濟貿易上也都持續在提升雙方的關係。

總統說明，像是瓜地馬拉的高品質咖啡在台灣很受歡迎，去年從瓜地馬拉進口的咖啡金額突破1,200萬美元，創歷史新高。相信未來有葛梅斯大使的協助，台瓜兩國一定可以創造更多的合作成果。

總統說，葛梅斯大使是多家公司的創辦人，具有教育、科技領域、還有企業界的背景，並且深受莫拉雷斯總統的信任。她期待以葛梅斯大使豐富的學經歷，能夠為台瓜雙邊關係帶來更多的新活力和新發展。

最後，總統再次歡迎葛梅斯大使伉儷來到台灣，請葛梅斯大使伉儷把台灣當作第二個家，並祝福工作順利圓滿。

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