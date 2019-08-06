蔡賴配有無可能？蔡英文：民進黨團結無庸置疑

2019-08-06 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕前行政院長賴清德週末現身U12世界盃少棒賽，蔡總統今天被問到「蔡賴配是否有可能」時未予否認，表示雙方有聯絡、不需要形式上的會面、有需要時就溝通，並強調民進黨的團結是無庸置疑的，「一定會在適當時候有最佳的組合」。

賴清德在民進黨初選後不久便出國散心，週日（4日）低調現身U12國際少棒錦標賽觀賽，為台灣小將加油，當晚並在臉書上發文，與大家分享台灣隊勇奪冠軍的喜悅。

對於賴清德在初選後再度出現在公眾眼前，外界再次出現「蔡賴配」說法，總統蔡英文今天上午出席「亞太國會議員聯合會（APPU）」開幕典禮，會外受訪時被問及對此事的評論。

蔡總統說，「知道他（賴）回國了啊，我們都知道他的情況，也有聯絡」。媒體追問近期會否安排「蔡賴會」？蔡總統並未正面回應，先是幽默說，「現在是不是流行ＯＯ會？」接著強調，「我們的團結是沒問題的，也不需要形式上的什麼會，有需要時就溝通」。

至於「蔡賴配」是否仍有可能？蔡總統則重申，「民進黨的團結是無庸置疑的，一定會在適當時候，有最佳的組合出現」。

媒體亦詢問民調顯示柯郭聯手將勝出蔡？蔡英文則說，「我想每天有針對不同議題的不同民調，我們也都做參考，但我們對選情是有信心的」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法