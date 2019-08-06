柯P組黨》張麗善：柯尋求享受民眾光環政治舞台

2019-08-06 11:23

〔記者林國賢／雲林報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，雲林縣長張麗善今天表示樂觀其成，她表示，柯文哲要延伸政治舞台，在未來台北市長卸任後，要有政黨支持，才能享受民眾光環。

張麗善表示，柯文哲成立台灣民眾黨她給予祝福，柯文哲必須延伸他的政治舞台，他在台北市長卸任後，要有一個政治舞台，才能繼續享受民眾光環，另外也要進軍立法院，在國會佔有一席之地。

至於台灣民眾黨是否會在雲林提名立委人選，會不會影響藍、綠立委選戰布局，張麗善表示，目前坊間傳聞不少，但還未有具體訊息，不予評論。

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