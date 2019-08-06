嗆一芳兩制 彰化加盟店飲料熱賣 民眾買飲料相挺

2019-08-06 11:20

〔記者湯世名／彰化報導〕反一國兩制發難！一芳水果茶在中國微博發表統一聲明，堅決捍衛一國兩制，一芳旗下喬治派克彰化市大竹店率先發難，並重申愛台灣這片土地、國家的心，絕對反對一國兩制，強調在臉書上所寫的「 本店寧願吃土也不願失去自由！」今天更有民眾前往買飲料表達相挺說「今日的香港，有可能就是明天的台灣！」

喬治派克彰化大竹店業者今天上午開門營業時，就有一名謝姓彰化市民前往買兩杯飲料表達相挺。謝姓民眾指出，看到有商店這樣愛台灣的表現，他一定要來買飲料表達支持。他從網路看到網友轉貼喬治派克業者嗆總公司一芳水果茶一國兩制的言論，覺得業者實在有GUTS，因此決定來買飲料，發揮個人的愛國心，即使未來喬治派克拆招牌、退加盟，他也支持到底。另有民眾前來表達支持相挺。

喬治派克在臉書上強調，剛剛接收到讓他們非常震驚的消息，是一芳水果茶香港代理商在微博上所發表的聲明，農曆七月真的很可怕！加盟業者躺著也中槍，香港代理商擅自發出的聲明，真的很不負責任！「一粒屎害了一鍋粥」，他們正在積極和總部人員表達不滿！且若總公司3日內未發表反一國兩制等正確聲明，他們只好拆招牌、退加盟，「 本店寧願吃土也不願失去自由！」

喬治派克大竹店還表示，如果拆招牌換品牌，還請繼續支持他們，他們上有老母、下有妻小，拜託不要捨棄認真工作的小店家；不論各位是否還願意到他們店裡消費，發這篇聲明也不是為了挽救聲譽或是止血。

而是無論如何都必須告訴大家，他們並不認同總部的聲明，那篇聲明也不會改變他們愛台灣這片土地、這個國家的心！他們絕對反對一國兩制，身為人都應享有自由跟民主。

喬治派克業者今天上午開門營業時，老闆與老闆娘忙進忙出，對於媒體記者來訪相當低調，但期間仍重申他們在臉書上的言論「 本店寧願吃土也不願失去自由！」他們已經把意見向總公司表達，希望能獲得公司善意回應。

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