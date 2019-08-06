紙風車遭刁難取消台中演出 蔡其昌：不知盧團隊在幹嘛

2019-08-06 10:09

〔記者謝君臨／台北報導〕「紙風車三六八鄉鎮市區兒童藝術工程」原定週末在台中南陽與永安國小演出，但卻傳出遭到行政機關刁難，決定取消活動，引發輿論譁然；立法院副院長蔡其昌今表示，他跟盧秀燕市長熟識，他個人不認為盧會幹這種事，盼將心比心，取消表演損失的是台中的孩子，出來道歉才是他認識的盧市長。

蔡其昌今天上午接受媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，暢談近期出書，以及政治局勢等看法。針對紙風車取消台中演出，蔡其昌批評「這就是一個很小的事情，我就不知道盧市長的團隊在幹什麼」。

蔡其昌表示，他跟盧市長之前在立法院也熟識，他不認為盧會幹這種事，去給人家干擾，紙風車不是民進黨，從成立至今，過去的胡志強市長邀請的次數才多，它是一個藝文團體，你現在給人家行政干擾、刁難；紙風車一年表演場次非常多，每一場都是爆滿，人家過去的方式是怎麼樣，就按照過去的方式。

蔡其昌批評，「你規定紙風車這個要怎麼做，廁所、場地、租金要怎麼處理、學校可不可以使用，誰可以上台，紙風車是自己募款、自掏腰包，帶給這些孩子歡樂、歡笑，應將心比心，「你不歡迎我，我就去別的地方」，損失的是台中的孩子，出來道歉才是他認識的盧市長。

蔡其昌強調，時代都走到今天，不能再像過去一樣，「今天你當了市長，國民黨就可以霸佔市政府？市政府變成一個黨？」蔡說，他會特別去拜託紙風車基金會執行長李永豐，自己過去每年都有邀約，今年還希望加碼，如果台中市政府要阻擋，那我們民間自己來。

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